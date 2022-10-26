عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب النجوم الجدد.. أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

صدى البلد

يواجه فريق الكرة الأول بالزمالك أزمة عقب تعثر سفر عمرو السيسي وعمر جابر نجمي الفريق للإمارات لعدم الحصول علي تصاريح السفر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "خاص.. تعثر سفر عمر جابر وعمرو السيسي مع بعثة الزمالك بالأمس بسبب تصريح السفر وإدارة الزمالك تحاول إنهاء الأمر للحاق الثنائي بمباراة السوبر"

txt

استعدادًا لمواجهة الأهلي بـ «السوبر».. قرار عاجل من أمير مرتضي في الزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين ، استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي ، المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.
 

يرأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء أمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر إلى الإمارات.

 

وقررت رابطة الزمالك في الإمارات، تكريم بعض رموز الزمالك على هامش تواجدهم في الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وكان سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتكريم بعض رموز الكرة المصرية، مشيراً إلى أنهم في الإمارات لم يتم تبليغهم حتى الآن بهوية الشخصيات التي من المقرر أن يتم تكريمها.
 

وكشف مصدر مطلع، أن رابطة الزمالك في الإمارات ستقوم بتكريم رموز الزمالك الذي سيحضرون إلى الإمارات على رأسهم الثنائي الكابتن الكبير محمود أبورجيلة ومدحت عبدالهادي.
 

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف  محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان يعاني من الإصابة برشح في الركبة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري. وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من المباراة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية لتجهيزه للقاء السوبر.

وشدد المصدر على أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ضم  اللاعب لقائمة الزمالك التي ستخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

الزمالك الأهلى النادي الأهلي السفارة المصرية نادي الزمالك سيد عبد الحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

شاهد.. تحليق طائرة وحاملة للصواريخ خلال تدريب قوات الردع الروسية

ترشيحاتنا

على خط المواجهة.. روسيا تفشل المخطط الأوكراني لسرقة الأسلحة

شكري ونظيره الجامبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية| صور

وزير الصحة: لا يوجد عجز في أسرة العناية المركزة

الرئيس السيسي: العلم يتصدر أولوية التنمية المستدامة في مصر

أبرزها تكافل وكرامة| مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة محدودي الدخل

مجهودات مكافحة الإدمان.. تقديم خدمات علاجية لـ21 ألف مريض بالمناطق المطورة مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. دينا تكشف عن أحدث تصميماتها | شاهد

هبة قطب تكشف عن جملة تصيب الرجال بالخوف

لاعبو كمال أجسام القوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ