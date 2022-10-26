غياب النجوم الجدد.. أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

يواجه فريق الكرة الأول بالزمالك أزمة عقب تعثر سفر عمرو السيسي وعمر جابر نجمي الفريق للإمارات لعدم الحصول علي تصاريح السفر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "خاص.. تعثر سفر عمر جابر وعمرو السيسي مع بعثة الزمالك بالأمس بسبب تصريح السفر وإدارة الزمالك تحاول إنهاء الأمر للحاق الثنائي بمباراة السوبر"

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين ، استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي ، المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.



يرأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.



وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء أمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر إلى الإمارات.

وقررت رابطة الزمالك في الإمارات، تكريم بعض رموز الزمالك على هامش تواجدهم في الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وكان سهيل العريفي المدير التنفيذي للفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة المصري سيقوم بتكريم بعض رموز الكرة المصرية، مشيراً إلى أنهم في الإمارات لم يتم تبليغهم حتى الآن بهوية الشخصيات التي من المقرر أن يتم تكريمها.



وكشف مصدر مطلع، أن رابطة الزمالك في الإمارات ستقوم بتكريم رموز الزمالك الذي سيحضرون إلى الإمارات على رأسهم الثنائي الكابتن الكبير محمود أبورجيلة ومدحت عبدالهادي.



وكشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.



وأوضح المصدر أن اللاعب كان يعاني من الإصابة برشح في الركبة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري. وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من المباراة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية لتجهيزه للقاء السوبر.

وشدد المصدر على أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ضم اللاعب لقائمة الزمالك التي ستخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.