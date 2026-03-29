موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباريات مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.
من المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات يوم 3 أبريل القادم، عقب الانتهاء من المشاركة في مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات.
كان المنتخب الوطني قد استدعى عددًا من لاعبي الأهلي للمشاركة في وديتي السعودية وإسبانيا، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، فيما استدعى منتخب مالي أليو ديانج وقام منتخب كاب فيردي باستدعاء يلسين كامويش للمشاركة في مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي.