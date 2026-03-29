موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباريات مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

من المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات يوم 3 أبريل القادم، عقب الانتهاء من المشاركة في مباريات الأجندة ‏الدولية للمنتخبات.

‏ كان المنتخب الوطني قد استدعى عددًا من لاعبي الأهلي للمشاركة في وديتي السعودية وإسبانيا، وهم محمد الشناوي ومصطفى ‏شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ‏فيما استدعى منتخب مالي أليو ديانج وقام منتخب كاب فيردي باستدعاء يلسين كامويش للمشاركة في مباريات ودية خلال فترة ‏التوقف الدولي.‏

