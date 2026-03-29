ماهر فرغلي: علي عبدالونيس من أخطر القيادات داخل حركة حسم الإرهابية

كشف ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، تفاصيل جديدة حول خلية تابعة لحركة “حسم” الإرهابية، مؤكدا أن مخططات هذه الجماعات تقوم على الإحباط والإرهاب وإنهاك الشعب المصري ومؤسساته.

وأضاف ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، في لقاء عبر برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن علي عبدالونيس أحد أخطر القيادات الإرهابية داخل حركة حسم الإرهابية.

وأكد ماهر فرغلي أن الأجهزة الأمنية نجحت فى التعامل مع عناصر خطرة داخل البلاد، إلى جانب ضبط قيادات بارزة مرتبطة بالتنظيم، ما يمثل ضربة قوية لبنيته التنظيمية.