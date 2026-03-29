هل هو نذير شؤم أم ماذا؟.. حقيقة ظهور أسراب من الغربان في سماء تل أبيب

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو على نطاق واسع، زُعم أنها تُظهر أسراباً من الغربان تجتاح سماء تل أبيب، وسط ربط هذه المشاهد بتفسيرات رمزية واعتبارها “نذير شؤم”، مرتبطاً بتطورات الحرب.

وبحسب ما تم تداوله، انتشرت اللقطات على نطاق واسع عبر حسابات عربية وأجنبية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، ما عزز من حالة الجدل والتأويلات المصاحبة لها.

Footage showing thousands of crows flying across the Tel Aviv skyline is going viral!



This is considered by many to be a "harbinger of doom” as it is often followed by total catastrophe.



An extremely rare sight that no country ever wants to see. — The AI Robot Guy on X (@HousebotGuy) March 25, 2026



غير أن التحقق من المقاطع أظهر أن الفيديوهات نُشرت لأول مرة في 18 مارس الجاري عبر مجموعات إسرائيلية على “فيسبوك”، وتُظهر طيوراً مهاجرة في سماء تل أبيب ومناطق أخرى.

وبفحص المشاهد وتحديد موقعها، تبيّن أنها التُقطت في تل أبيب بالقرب من برج “ليفينشتاين” الشهير في شارع مناحيم بيجن، كما أظهرت صور أوضح أن الطيور ليست غرباناً، بل أسراب من طيور اللقلق المهاجرة.

ويعود الالتباس إلى جودة التصوير المنخفضة وزوايا اللقطات، ما جعل الطيور تبدو سوداء اللون، وهو ما ساهم في انتشار تفسير خاطئ بأنها غربان.

وبحسب مختصين في الحياة البرية، تمر طيور اللقلق عبر فلسطين المحتلة خلال مواسم الهجرة بين أوروبا وأفريقيا، وتُعد المنطقة ممراً رئيسياً لها مرتين سنوياً.



