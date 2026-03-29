الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل هو نذير شؤم أم ماذا؟.. حقيقة ظهور أسراب من الغربان في سماء تل أبيب

حقيقة أسراب من الغربان في سماء تل أبيب
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو على نطاق واسع، زُعم أنها تُظهر أسراباً من الغربان تجتاح سماء تل أبيب، وسط ربط هذه المشاهد بتفسيرات رمزية واعتبارها “نذير شؤم”، مرتبطاً بتطورات الحرب.

وبحسب ما تم تداوله، انتشرت اللقطات على نطاق واسع عبر حسابات عربية وأجنبية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، ما عزز من حالة الجدل والتأويلات المصاحبة لها.


غير أن التحقق من المقاطع أظهر أن الفيديوهات نُشرت لأول مرة في 18 مارس الجاري عبر مجموعات إسرائيلية على “فيسبوك”، وتُظهر طيوراً مهاجرة في سماء تل أبيب ومناطق أخرى.

وبفحص المشاهد وتحديد موقعها، تبيّن أنها التُقطت في تل أبيب بالقرب من برج “ليفينشتاين” الشهير في شارع مناحيم بيجن، كما أظهرت صور أوضح أن الطيور ليست غرباناً، بل أسراب من طيور اللقلق المهاجرة.

ويعود الالتباس إلى جودة التصوير المنخفضة وزوايا اللقطات، ما جعل الطيور تبدو سوداء اللون، وهو ما ساهم في انتشار تفسير خاطئ بأنها غربان.

وبحسب مختصين في الحياة البرية، تمر طيور اللقلق عبر فلسطين المحتلة خلال مواسم الهجرة بين أوروبا وأفريقيا، وتُعد المنطقة ممراً رئيسياً لها مرتين سنوياً.


 

