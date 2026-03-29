ثروت الخرباوي: عبدالونيس تدرب على استخدام صواريخ مضادة للطائرات

أكد الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن القيادي الاخواني علي عبدالونيس تلقى تدريبات على أعلى مستوى في غزة، وتدرب على استخدام الأسلحة وصواريخ مضادة للطائرات.

وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، أن هذا الإرهابي حكم عليه بحكم مؤبد في قضية كتائب حلوان، متابعا أن هذا الشخص عمل على تفجير معهد الأورام.

وتابع الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الأمن استطاع ببراعة كبيرة القبض على الارهابي على عبدالونيس في افريقيا، مستدركا أن هذا الأمر يعد تطورا كبيرا في قدرات رجال الأمن المصري.