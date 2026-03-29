جهود دبلوماسية.. باكستان تسعى لجمع إيران وأميركا على طاولة المفاوضات بدعم صيني

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الصين تدعم مبادرة بلاده لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.



وقال دار إن طهران وواشنطن أعربتا عن ثقتهما في قدرة إسلام آباد على تسهيل المحادثات بين الجانبين، مشيراً إلى أنه جرى بحث السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل قريب ومستدام.

وأكد أن الدبلوماسية تظل الخيار الوحيد لإنهاء النزاع القائم واحتواء التوترات المتصاعدة،

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء باكستان إن بلاده عازمة على لعب دور إيجابي في جمع إيران والولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، في إطار تحركات تهدف إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية.