حرب تتجاوز الحدود.. بشير العدل: صراع واشنطن وتل أبيب مع إيران يعيد تشكيل المشهد العالمي

أكد الكاتب الصحفي بشير العدل أن الحرب التي يشنها ما وصفه بـ"الكيان الصهيو-أمريكي" على إيران لم تعد مجرد مواجهة تقليدية، بل تحولت إلى صراع متعدد الأبعاد، يحمل في طياته أبعادًا أمنية واقتصادية وسياسية معقدة، تتجاوز تأثيراتها حدود أطراف النزاع المباشرين.



نتيجة التصعيد المستمر

وأوضح العدل، خلال حواره في برنامج "مساحة للرأي" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن تداعيات هذه الحرب لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني أو إيران فقط، بل امتدت لتشمل عددًا من دول الشرق الأوسط، التي أصبحت طرفًا متأثرًا بشكل غير مباشر نتيجة التصعيد المستمر.

ملامح النظام العالمي

وأشار إلى أن الصراع، الذي دخل أسبوعه الثالث، مرشح لإحداث تغييرات واسعة في ملامح النظام العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى الأمني، مؤكدًا أن العالم يقف أمام مرحلة جديدة قد تعيد ترتيب موازين القوى الدولية.

رسالة مهمة للدول العربية

وشدد على أن هذه التطورات تحمل رسالة مهمة للدول العربية، بضرورة إعادة تقييم بعض الرؤى السياسية، والعمل على تعزيز الجهود المشتركة لضمان استقرار وأمن منطقة الخليج في ظل التحديات المتصاعدة.

دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق العربي

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي شملت زيارات متعددة إلى دول الخليج، تعكس إدراكًا مبكرًا لحجم التحديات الإقليمية، وحرصًا على دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق العربي في مواجهة تداعيات الأزمة.