جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لتطوير مكونات الصواريخ الباليستية في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع مركزي لتصنيع مكونات أساسية للصواريخ الباليستية في إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي - وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" - "استهدفنا موقعا مركزيا لتطوير مكونات تصنيع الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وأضاف: "هجماتنا أضعفت قدرة النظام الإيراني على تطوير مكونات تشغيل الصواريخ الباليستية".

وأشار إلى أن هذا الموقع هو واحد من موقعين فقط من نوعه في إيران، حيث كانت إيران تطور مكونات حيوية لتجميع وتشغيل الصواريخ الباليستية.

كما قصف الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع الأخرى لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك مواقع لإنتاج محركات الصواريخ الباليستية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وموقع لإنتاج محركات الطائرات المسيرة، وموقع مركزي يستخدمه الجيش الإيراني لتطوير أنظمة الدفاع الجوي، وإنتاج وتخزين صواريخ مصممة لضرب الطائرات.