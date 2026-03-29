الأردن: إيران استهدفت أراضي المملكة بصاروخ وطائرتين مسيرتين في 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم /الأحد/، استهداف إيران لأراضي المملكة بصاروخ ومسيرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخ والمسيرتين.

ومن جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال 24 ساعة الماضية مع 26 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث ، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طالت 3 مركبات.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.