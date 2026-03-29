تصعيد عسكري متسارع بين إيران وإسرائيل يهدد بحرب إقليمية شاملة.. تفاصيل

قالت الإعلامية هاجر جلال، إنه في اليوم الـ 30 من الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجومًا صاروخيًا باتجاه إسرائيل، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق وسط وشمال إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب الكبرى والقدس وأسدود.

وأضافت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران، شملت منظومات الدفاع الجوي ونقاط مراقبة.

وأوضحت أنه يأتي ذلك في وقت يفتح فيه التصعيد العسكري بين الأطراف المختلفة الباب أمام احتمال اندلاع حرب مفتوحة، قد تمتد تداعياتها من المحيط إلى الخليج، خاصة بعد تقارير صحفية أمريكية كشفت عن استعداد البنتاجون لشن عمليات برية داخل إيران قد تستمر لأسابيع.

ولفتت إلى أنه في السياق ذاته، توعد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر، القوات الأمريكية، مؤكدًا أن أي عملية برية داخل إيران ستُقابل برد عنيف.