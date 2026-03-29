وزير خارجية باكستان: المناقشات مع مصر والسعودية وتركيا بناءة وركزت على تعزيز السلام

قال نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، اليوم الأحد، إن المناقشات مع نظرائه من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا ، كانت بناءة وتركز على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح دار - في منشور على منصة إكس، أنه سعيد باستضافة الجولة الثانية من المشاورات في إسلام آباد، قائلا : "يسعدني أن أرحب بإخواني الأعزاء، وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، في إسلام آباد للجولة الثانية من مشاوراتنا، وممتن لحضورهم في هذه اللحظة الحاسمة، مما يعكس متانة علاقاتنا الأخوية".

وأضاف: “تركز مناقشاتنا الصريحة والبناءة على تطورات الوضع الإقليمي، وتعزيز السلام والاستقرار، مع توطيد شراكتنا وتعميق تعاوننا في مختلف المجالات”.

وشارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، فى الاجتماع الوزارى الرباعى بمشاركة كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية اليوم /الأحد/ في إسلام آباد، حيث ناقش الاجتماع التصعيد العسكري الخطير بالمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.