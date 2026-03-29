كأس عاصمة مصر.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 36، عن طريق عمر عدلى، وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عن طريق خالد عوض.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، عمر عدلي، محمد رجب، أحمد رضا

الوسط: إبراهيم البهنسي، داني مسكيتش، حمزة حسان

الهجوم: دياسطي، يوسف ويا، بولي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

عماد السيد، محمد فتح الله، أحمد علاء، إسلام السعيد، علي حمدي، حامد خالد، خالد بسيوني، خالد عوض، أحمد طارق، إسماعيل أجورو، محمد عاطف.

