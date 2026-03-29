العربي والتاريخ والدين.. وزير التعليم يلزم المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية
إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية في هجوم صاروخي
وزير الكهرباء: مستعدون بسيناريوهات متنوعة للتعامل مع التحديات الراهنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟
وزير الزراعة: الدعم المقدم للفلاحين في فدان القمح الواحد وصل لنحو 350 جنيهًا
وزير التعليم يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معدلات الحضور والغياب بالمدارس يومياً
شيرين عبد الوهاب تحصل على ثالث حكم قضائي لصالحها خلال أسبوع
وول ستريت جورنال: فجوة عميقة بين طهران وواشنطن تعطل وقف إطلاق النار
وزير خارجية باكستان: المناقشات مع مصر والسعودية وتركيا بناءة وركزت على تعزيز السلام
ماكرون يدين منع بطريرك القدس من دخول كنيسة القيامة
الرئيس السيسي يهنئ رئيس الكونغو هاتفياً بالفوز بولاية رئاسية جديدة
استعدادا لمواجهة المصري.. معتمد جمال ينفذ جمل فنية وخططية فى مران الزمالك
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شيرين عبد الوهاب تحصل على ثالث حكم قضائي لصالحها خلال أسبوع

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
قسم الفن

حققت الفنانة شيرين عبدالوهاب انتصارًا قانونيًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة الأحكام التي حصلت عليها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة تجاري كلي حلوان حكمها في الدعوى رقم 159 لسنة 2025، المقامة من شيرين سيد عبدالوهاب ضد شقيقها محمد سيد عبدالوهاب.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 120 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، في حكم يُعد الثالث لصالح الفنانة خلال أسبوع واحد.

وكانت شيرين قد حصلت مؤخرًا على حكم آخر بتغريم محاسبها الخاص مبلغ 50 ألف جنيه، كما سبق ذلك صدور حكم بحبس شقيقها محمد لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي عليها، في وقائع أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة، أن هذه الأحكام تأتي في إطار استعادة الحقوق القانونية لموكلته، مؤكدًا أن مكتبه القانوني يتابع عن كثب كافة القضايا المرتبطة بها، وأن الفترة الأخيرة شهدت بعون الله وتوفيقه. حسمًا لعدد من النزاعات لصالح شيرين.

وأوضح قنطوش في تصريحات صحفية أن هذه الانتصارات القانونية المتتالية تعكس قوة الموقف القانوني للفنانة، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة حقوقها خلال المرحلة المقبلة.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: وسائل التواصل تسببت في انتشار الطلاق.. صور

أذكار المساء

أذكار المساء الثابتة عن النبي .. أدعية من القرآن والسنة تجلب لك السكينة والاطمئنان

الزواج

هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

محافظ الشرقية يكرم القارئ محمد محمد كامل ويُشيد بجهود الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

