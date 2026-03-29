ماكرون يدين منع بطريرك القدس من دخول كنيسة القيامة

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منع بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا ، من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، معربا عن دعمه لمسيحيي الأراضي المقدسة.



وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس": "أعرب عن كامل دعمي للبطريرك اللاتيني في القدس وللمسيحيين في الأرض المقدسة، الذين مُنعوا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".

وأضاف: "أدين هذا القرار الصادر عن الشرطة الإسرائيلية، الذي يأتي في سياق التزايد المقلق للانتهاكات التي تطال الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس".

وأكد الرئيس الفرنسي في ختام منشوره، أن حرية ممارسة الشعائر الدينية في القدس يجب أن تكون مكفولة لجميع الأديان.

وكانت بطريركية اللاتين في القدس، قد أكدت أن الشرطة الإسرائيلية منعت اليوم الأحد، الكاردينال بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، والذي يُحتفل به قبل أسبوع من عيد الفصح، والذي تحييه الكنيسة الكاثوليكية هذا العام في 5 أبريل.