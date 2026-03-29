قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط شظايا صاروخية في بئر السبع.. استنفار إسرائيلي بعد بلاغات متعددة

ملك ريان

شهدت مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل حالة من الاستنفار الأمني، عقب ورود بلاغات متعددة عن سقوط شظايا صاروخية في عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها، وفق ما أعلنته مصادر طبية وأمنية إسرائيلية.

وبحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فقد تلقت فرق الطوارئ عدة اتصالات من سكان أفادوا بسقوط أجسام يُعتقد أنها شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ في الجو، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع سماع دوي انفجارات متتالية في فترات متقاربة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعلى رأسها نظام “القبة الحديدية”، تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه المدينة، إلا أن الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض سقطت في مناطق مأهولة، وهو ما يفسر البلاغات الواردة من أكثر من موقع داخل بئر السبع.

في هذا السياق، دفعت السلطات الإسرائيلية بفرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق التي تم الإبلاغ عنها، حيث جرى تمشيط المواقع والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة أو أضرار كبيرة في الممتلكات، فيما تم التعامل مع بعض الحالات البسيطة الناتجة عن حالة الهلع أو إصابات طفيفة بسبب الشظايا.

كما أصدرت الجهات الأمنية تعليمات عاجلة للسكان بضرورة الالتزام بالبقاء في الملاجئ والغرف المحصنة، تحسبًا لأي موجات تصعيد جديدة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية لإسرائيل حالة من التوتر المتزايد، مع استمرار تبادل إطلاق الصواريخ والردود العسكرية، ما يرفع من احتمالات اتساع نطاق التصعيد ليشمل مناطق أوسع خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الصواريخ التي تم اعتراضها، وتقييم مدى الأضرار التي خلفتها الشظايا، مشيرة إلى أن الجيش في حالة جاهزية عالية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بالوضع في المنطقة.

ويعكس سقوط الشظايا داخل مناطق سكنية حساسية الوضع الأمني، حيث لا تقتصر المخاطر على الصواريخ نفسها، بل تمتد أيضًا إلى مخلفات اعتراضها، وهو ما يشكل تهديدًا إضافيًا للسكان، ويزيد من حالة التوتر والترقب في الداخل الإسرائيلي.

اسرائيل شظايا عاجل عواجل بئر السبع

