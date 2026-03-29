سقوط شظايا صاروخية في بئر السبع.. استنفار إسرائيلي بعد بلاغات متعددة

شهدت مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل حالة من الاستنفار الأمني، عقب ورود بلاغات متعددة عن سقوط شظايا صاروخية في عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها، وفق ما أعلنته مصادر طبية وأمنية إسرائيلية.

وبحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فقد تلقت فرق الطوارئ عدة اتصالات من سكان أفادوا بسقوط أجسام يُعتقد أنها شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ في الجو، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع سماع دوي انفجارات متتالية في فترات متقاربة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعلى رأسها نظام “القبة الحديدية”، تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت باتجاه المدينة، إلا أن الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض سقطت في مناطق مأهولة، وهو ما يفسر البلاغات الواردة من أكثر من موقع داخل بئر السبع.

في هذا السياق، دفعت السلطات الإسرائيلية بفرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق التي تم الإبلاغ عنها، حيث جرى تمشيط المواقع والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة أو أضرار كبيرة في الممتلكات، فيما تم التعامل مع بعض الحالات البسيطة الناتجة عن حالة الهلع أو إصابات طفيفة بسبب الشظايا.

كما أصدرت الجهات الأمنية تعليمات عاجلة للسكان بضرورة الالتزام بالبقاء في الملاجئ والغرف المحصنة، تحسبًا لأي موجات تصعيد جديدة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية لإسرائيل حالة من التوتر المتزايد، مع استمرار تبادل إطلاق الصواريخ والردود العسكرية، ما يرفع من احتمالات اتساع نطاق التصعيد ليشمل مناطق أوسع خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الصواريخ التي تم اعتراضها، وتقييم مدى الأضرار التي خلفتها الشظايا، مشيرة إلى أن الجيش في حالة جاهزية عالية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية التي تحيط بالوضع في المنطقة.

ويعكس سقوط الشظايا داخل مناطق سكنية حساسية الوضع الأمني، حيث لا تقتصر المخاطر على الصواريخ نفسها، بل تمتد أيضًا إلى مخلفات اعتراضها، وهو ما يشكل تهديدًا إضافيًا للسكان، ويزيد من حالة التوتر والترقب في الداخل الإسرائيلي.