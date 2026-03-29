الأهلي يواجه فريق الشباب وديًّا استعدادًا لمرحلة التتويج بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية، بعد غد الثلاثاء، مع فريق الشباب؛ في إطار الاستعداد لخوض مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني على الترتيب لخوض المباراة الودية يوم الثلاثاء؛ لتجهيز كل عناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكانت قرعة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري قد أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي مع فرق سيراميكا كليوباترا وسموحة وبيراميدز والزمالك وإنبي والمصري على الترتيب.
ويلتقى الأهلي مع سيراميكا يوم 7 أبريل المقبل في افتتاح مرحلة التتويج لبطولة الدوري.