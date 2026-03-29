الأهلي يواجه فريق الشباب وديًّا استعدادًا لمرحلة التتويج بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية، بعد غد الثلاثاء، مع فريق الشباب؛ في إطار الاستعداد لخوض مرحلة التتويج‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص الجهاز الفني على الترتيب لخوض المباراة الودية يوم الثلاثاء؛ لتجهيز كل عناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي ‏الحالية.‏

وكانت قرعة مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري قد أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي مع فرق سيراميكا كليوباترا وسموحة ‏وبيراميدز والزمالك وإنبي والمصري على الترتيب.‏

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا يوم 7 أبريل المقبل في افتتاح مرحلة التتويج لبطولة الدوري.