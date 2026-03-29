خوفا من الإجهاد.. تخفيف أحمال للاعبي الزمالك في مران اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية وديًا غدًا الإثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة بمسابقة الدوري.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.