استعدادا لمواجهة المصري.. معتمد جمال ينفذ جمل فنية وخططية فى مران الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران من أجل تنفيذ بعض الجمل الفنية، قبل مواجهة فريق الشرقية للدخان بالإسكندرية وديًا غدًا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة بمسابقة الدوري.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة تحت إشراف الجهاز الفني، في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.