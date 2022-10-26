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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليق الدراسة بمدارس قرية زاوية الجدامي بمغاغة لسوء حالة الطقس.. تفاصيل

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدراس قرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة شمال المحافظة ، نظرًا لسوء حالة الطقس وما صاحبها من أمطار غزيرة تسببت في تراكم المياه بشوارع القرية وذلك حفاظا علي سلامة الطلاب وإتاحة  الفرصة أمام أجهزة  الوحدة المحلية لشفط المياه من شوارع القرية والتعامل معها حيث تم تعليق الدراسة للطلاب وكذلك المعلمين معا اليوم الأربعاء فقط.

شفط مياه الأمطار من شوارع ونفق بني مزار في المنيا.. صور

طقس المنيا.. أمطار خفيفة ورياح ورفع درجة الاستعداد للطوارئ


ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال شفط المياه من النفق المؤدي إلى مستشفى الطواريء بالشيخ فضل ببني صامت
تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستعداد لمواجهه تقلبات الطقس وسقوط الامطار.

كما قامت الوحدة المحلية بشفط مياة الأمطار من شوارع حى شرق المدينه واصلاح عطل البدالة وذلك بعد أن شهدت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاى امطار خفيفه ورياح متوسطة في بعض المناطق تزامنا مع موجه الطقس الغير مستقر التي تشهدها معظم أنحاء البلاد

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لحدوث أي تقلبات في الحالة العامة للطقس، وضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، موجها بضرورة التأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالوحدات المحلية والهيئات العامة، بالإضافة للمرور والمتابعة لمخرات السيول.

ووجه المحافظ بفتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة الحالة العامة للطقس والتنسيق بين جميع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، للاستعداد لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن التقلبات العامة في حالة الطقس. 
 

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