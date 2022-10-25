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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد هبوط أرضى بجانب سعد زغلول ويوجه بتشكيل لجنة للإصلاح

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد موقع هبوط أرضى

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الموقع العام لهبوط أرضى مفاجئ بجانب شارع سعد زغلول بوسط مدينة المنيا، والذي حدث أثناء أعمال بناء أساسات بقطعة أرض بجانب مكتب البريد الرئيسي، حيث تابع المحافظ الموقف على الطبيعة واطمئن على سلامة شبكة المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز.

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رافق محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والمهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وممثلي كلية الهندسة، وإدارة المرور.

ووجه محافظ المنيا بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة المنيا، للوقوف على أسباب الهبوط والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، لإصلاح الهبوط معالجة الموقف الطارئ، كما كلف إدارة المرور باتخاذ اللازم نحو منع انتظار السيارات في محيط الهبوط .

 

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