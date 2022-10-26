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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتوريد محصول الأرز بالشون والمضارب على مستوى المراكز والمدن..صور

محصول الأرز بالغربية
محصول الأرز بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والمراكز باستمرار متابعة أعمال توريد محصول الأرز للشون والمضارب هذا التام بالتنسيق مع أجهزة التموين ومديرية الزراعة بالمحافظة حتى يتم الوصول للكميات المستهدفة من قبل التموين.

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وفي هذا الصدد قام  إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بزياره تفقدية إلى مضرب  الأرز  بقرية شفا التابعة للوحدة المحلية بقرية كتامه لمتابعه عمليه توريد الأرز  حيث تم التعاقد مؤخرا مع المضرب من قبل أجهزة التموين بالمحافظة   لاستلام حصص الأرز من المزارعين تخفيفا للضغط على شونة الأرز  بمدينة بسيون والتي  شهدت إقبالا كبيرا من الفلاحين والمزارعين لتوريد الأرز  من كافة القرى التي سمح فيها بزراعة المحصول هذا العام .

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ووجه النجار القائمين على مضرب الأرز الذي تم تشغيله مؤخرا لاستيعاب أعمال توريد الأرز من قرى مركز بسيون  َبعدم الازدحام وتذليل العقبات أمام المزارعين وتسليم الأرز بكل سهولة ويسر وإنهاء كافة الأعمال المرتبطة بتوريد محصول الأرز مؤكدا على استمرار أعمال التوريد لمحصول الأرز في الوقت الذي تم التشديد فيه على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار أعمال المتابعة والرقابة لضبط اي مخالفات تتعلق بحرق قش الأرز منعا لتلوث البيئة حيث تقوم لجان المتابعة بمجلس مدينة بسيون بتكثيف جوالاتها بالاراضي الزراعية والقرى لضبط اي مخالفات لحرق قش الأرز ومنعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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الغربية محافظ الغربية الأراضى الزراعية مديرية الزراعة الدكتور طارق رحمي مخالفات مركز بسيون

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