انهيار سور معهد أزهري بملوي بالمنيا دون إصابات

شهدت مدينة ملوي، جنوب المنيا، مساء اليوم الأربعاء، انهيار السور الخارجي للمعهد الديني بشارع العرفاني، والذي يعد أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، نتيجة حفر تنفيذ أعمال مشروع مبنى التأمينات الاجتماعية الملاصق للسور.

وانتقل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى طبقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتفقد موقع الحادث وبرفقته الدكتور احمد طلب الشريف مدير المنطقة الأزهرية بالمنيا، وتبين عدم وقوع إصابات أو وفيات.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الهندسية، بسرعة اتخاذ اللازم والمحافظة على مبنى المعهد الديني، والسرعة في إعادة بناء السور حفاظاً على أرواح الطلاب بالمعهد.

وأكد المهندس أيمن حنا مدير الإدارة الهندسية، أن أعمال الحفر وما حدث من انهيار للسور ليس له تأثير على المبنى الأساسي للمعهد، مؤكداً على أنه سوف يجرى عمل كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة المبنى، والمتابعة المستمرة لإنهاء أعمال بناء السور في أقرب وقت.