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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبة فكرة مشروع نورة: نستهدف الاستماع للفتيات من سن 10 لـ15 سنة

مايا ابو زيد
مايا ابو زيد

كشفت مايا أبو زيد صابة فكرة مشروع نورة التابع لـ المجلس القومي للمرأة ، تفاصيل البرنامج الذي يستهدف الفتيات من سن 10 لـ 15 سنة.

 

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وقالت مايا  أبو زيد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة “ سي بي سي “، :” أنا عندي 16 سنة، والبنات من سن 10 لـ 15 سنة محدش  بيسعهم ويهتم بمشاكلهم ومن هنا جاتلي فكرة برنامج نورة”.

 

 وأضافت مايا أبو زيد:"مبادرة نورة وتستهدف الاستماع للفتيات من سن 10 لـ 15 سنة من اجل تحقيق طموحاتهن".

 

وتابعت مايا أبو زيد:"  تواصلت مع المجلس القومي للمرأة كي اقابل مايا مرسي رئيسة المجلس لأنني أتاثر بها جدا"، مضيفة :" تحدثت عن فكرة مشروع نورة لمايا مرسي بسبب استهداف السوشيال ميديا  للفتيات من عمر 10 لـ 15 سنة بطريقة ليست جيدة واستجابت للفكرة وتم تنفيذها".

 

 

نورة مايا المراة منى الشاذلى اخبار التوك شو

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