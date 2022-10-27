صاحبة فكرة مشروع نورة: نستهدف الاستماع للفتيات من سن 10 لـ15 سنة

كشفت مايا أبو زيد صابة فكرة مشروع نورة التابع لـ المجلس القومي للمرأة ، تفاصيل البرنامج الذي يستهدف الفتيات من سن 10 لـ 15 سنة.

وقالت مايا أبو زيد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة “ سي بي سي “، :” أنا عندي 16 سنة، والبنات من سن 10 لـ 15 سنة محدش بيسعهم ويهتم بمشاكلهم ومن هنا جاتلي فكرة برنامج نورة”.

وأضافت مايا أبو زيد:"مبادرة نورة وتستهدف الاستماع للفتيات من سن 10 لـ 15 سنة من اجل تحقيق طموحاتهن".

وتابعت مايا أبو زيد:" تواصلت مع المجلس القومي للمرأة كي اقابل مايا مرسي رئيسة المجلس لأنني أتاثر بها جدا"، مضيفة :" تحدثت عن فكرة مشروع نورة لمايا مرسي بسبب استهداف السوشيال ميديا للفتيات من عمر 10 لـ 15 سنة بطريقة ليست جيدة واستجابت للفكرة وتم تنفيذها".