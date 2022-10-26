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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايا مرسي: الابتزاز الإلكتروني جريمة.. وهذه نصيحتي للفتيات والأهل

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس أطلق حملة لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية مواجهة الابتزاز الإلكتروني.

 

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وقالت مايا مرسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  نتلقى شكاوى كثيرة من فتيات تعرضوا للابتزاز الالكتروني ".

 

وأضافت مايا مرسي:"   نحاول ان نحل مشاكل الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز ونقوم  بإبلاغ مباحث الانترنت ".

 

وتابعت مايا مرسي:"  نستهدف من  الحملة التوعوية توجيه رسائل للأهالي بأهمية حب  البنات  والتحدث معهم ووضع حل لأي مشكلة تواجههم حتى لو كانت ابتزاز الكتروني".

 

واكملت مايا مرسي:" معظم الصور التي يتم ابتزاز الفتيات بها تكون مفبركة وعلى الفتيات ألا تخاف  وتقوم  بالإلبلاغ الفوري من أجل جلب حقها"، مضيفة:"  الابتزاز الإلكتروني للفتيات جريمة سواء كانت الصور حقيقية او مفبركة ".

مايا مرسي الابتزاز الإبتزاز الإلكتروني منى الشاذلى اخبار التوك شو

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