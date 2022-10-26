مايا مرسي: الابتزاز الإلكتروني جريمة.. وهذه نصيحتي للفتيات والأهل

أكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس أطلق حملة لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية مواجهة الابتزاز الإلكتروني.

وقالت مايا مرسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" نتلقى شكاوى كثيرة من فتيات تعرضوا للابتزاز الالكتروني ".

وأضافت مايا مرسي:" نحاول ان نحل مشاكل الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز ونقوم بإبلاغ مباحث الانترنت ".

وتابعت مايا مرسي:" نستهدف من الحملة التوعوية توجيه رسائل للأهالي بأهمية حب البنات والتحدث معهم ووضع حل لأي مشكلة تواجههم حتى لو كانت ابتزاز الكتروني".

واكملت مايا مرسي:" معظم الصور التي يتم ابتزاز الفتيات بها تكون مفبركة وعلى الفتيات ألا تخاف وتقوم بالإلبلاغ الفوري من أجل جلب حقها"، مضيفة:" الابتزاز الإلكتروني للفتيات جريمة سواء كانت الصور حقيقية او مفبركة ".