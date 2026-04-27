محيي الدين: تداعيات الحرب على إيران تضغط على الاقتصاد العالمي.. وضرورة احتواء الصدمة بنهاية العام المالي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لـالأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب على إيران، تسببت في أضرار ملحوظة للاقتصاد العالمي، من بينها تأثيرات تمتد إلى الاقتصاد المصري.

وقال محمود محيى الدين، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيكون هناك اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، ولدي آمالً في تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد مع العمل على خفض معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل نهاية العام المالي الحالي لاحتواء الصدمات وتقليل آثارها.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصلابة مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى، رغم التحديات العالمية الراهنة، لافتًا إلى أهمية التعامل مع الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف المياه، الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن المائي والغذائي في مصر.