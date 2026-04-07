محمود محيي الدين : إستخدام الجانب الأمريكي للسلاح النووي في الحرب ضد إيران مستبعد

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن إستخدام الجانب الأمريكي للسلاح النووي في الحرب ضد إيران أمر مستبعد، مشيرا إلى ان إسرائيل تمتلك قنبلة نووية محددة تدمر مساحة ومكانا محددين.

وقال محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن إسرائيل تخشى أن تستخدم إيران السلاح النووي ضدها أولا،

وتابع أن أمريكا لديها سرب طائرات “F22” الشبحية، وهي التي موجودة في إسرائيل، وتتميز بأنها ذات قدرات عسكرية رهيبة ومحظور امتلاكها خارج الجيش الأمريكي.

وأضاف أن القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة لا تُعد كافية لتنفيذ غزو بري شامل لإيران، مؤكدًا أن الاستحواذ على اليورانيوم الإيراني يتطلب تجهيزات عسكرية ضخمة، تشمل ضربات جوية مكثفة وقوات برية كبيرة.