محلل عسكري: الولايات المتحدة غير قادرة على غزو بري شامل لإيران | فيديو

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن إيران نفذت 429 هجومًا استهدفت منشآت حيوية داخل إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري الأخير بالمنطقة.

وقال محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن قطر تعرضت لـ270 هجومًا إيرانيًا، فيما سجلت سلطنة عمان استهداف أراضيها بـ22 طائرة مسيّرة منذ بداية الصراع، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية العربية تمكنت من صد عدد كبير من هذه الهجمات.

وأضاف أن القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة لا تُعد كافية لتنفيذ غزو بري شامل لإيران، مؤكدًا أن الاستحواذ على اليورانيوم الإيراني يتطلب تجهيزات عسكرية ضخمة، تشمل ضربات جوية مكثفة وقوات برية كبيرة.