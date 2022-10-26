طز فيهم .. الخرباوي : هكذا قال مهدي عاكف عن مصر وشعبها

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية والمحامي بالنقض، إن الإخوان جماعة براجماتية نفعية، لذلك تتاجر في المخدرات لتدعيم كياناتها العسكرية.

وأكد ثروت الخرباوي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر ستظل آمنة ومطمئنة حتى يوم القيامة، مضيفا أن جماعة الإخوان مجموعة مفسدين تهدف لإنشاء خلايا جديدة بشباب غير مرصودين.

وأكمل: الإخوان تجند الشباب الذين لم تنضج عقولهم وتسعى لتشويه وعي الشباب، مؤكدا أن جماعة الإخوان تدعو للفوضى من أجل إحداث ثقب في جدار الوطن. وواصل: الجماعة الإرهابية لديها خطاب داخلي لعناصرهم وخطاب خارجي للشعب، مردفا أنها ترى باقي تكوينات الإسلام السياسي أنها صفحات في تاريخ التنظيم.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تستغل صلاة القيام للترويج لشعبيتهم، مضيفا أنها جماعة لا تهتم بمصر ولا شعبها وظهر ذلك على لسان مهدي عاكف حينما قال «طز في مصر وشعبها». ونوه بأنه كان من خطط جماعة الإخوان الاستيلاء على ماسبيرو ومدينة الإنتاج، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة منعا اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل جماعة الإخوان عام 2013، ورغم ذلك حافظ على دماء من حاصر مدينة الإنتاج لأنه نظر لهم على أنهم مصريين.

وأشاد بتنفيذ العاصمة الإدارية، قائلا إنها فكرة عبقرية لأنها ستجمع مؤسسات الدولة في موقع قومي مما يقطع الطريق على خطط الجماعة الإرهابية للاستيلاء على المؤسسات.



