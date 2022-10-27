إيقاف طلبات استضافة أفراد العائلة والأصدقاء خلال كأس العالم 2022.. تفاصيل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسئولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم في قطر 2022، عن إيقاف خيار استضافة أفراد العائلة والأصدقاء على بوابة هيّا وتطبيق "هيّا إلى قطر 2022" لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، اعتبارا من الأول من الشهر المقبل .



من المتوقع أن يزور قطر خلال فترة المونديال من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، ما يقارب من مليون ونصف المليون مشجع من كافة أنحاء العالم .

ويأتي هذا القرار بهدف ضمان إتاحة الوقت الكافي للانتهاء من التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من حاملي تذاكر البطولة قبل الأول من نوفمبر القادم.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أنه بإمكان المشجعين مواصلة الاستفادة من هذا الخيار حتى نهاية الشهر الجاري، ولن يتاح أمام زوار البطولة بعد ذلك التاريخ إلا حجز أماكن إقامتهم في قطر عبر موقع وكالة قطر لأماكن الإقامة، أو أي من تطبيقات ومواقع الحجز الأخرى.

يشار إلى أن بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، سواء القادمين من خارج قطر أو المشجعين من سكان البلاد.