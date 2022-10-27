تنظيم 23 جلسة للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لفرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومختلف الوحدات المحلية والقروية لتكثيف ورفع الوعى وتنمية المهارات والثقافات والسلوكيات المجتمعية لدى المواطنين ضمن برنامج "جلسات الدوار" .

ويأتي ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل القرى والنجوع المستهدف للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

المجلس القومى للمرأة

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة على تنظيم 23 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 1160 سيدة ورجل داخل قرى الكلح غرب وشرق والبصيلية الوسطى والمحاميد بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى المحرقة وماريا ومرواو بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن قريتى العتمور قبلى وحجازة بمركز كوم أمبو .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تتضمن إجراء العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وكانت قد اختتمت اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ البرية الحدودية أعمال الدورة الثانية عشرة التى إنعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم لأول مرة منذ 3 سنوات فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجارى .

النقل الداخلى

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير عام الميناء النهرى الدولى بالسد العالى العميد ياسر حسنون بحضور إجتماعات اللجنة ممثلاً عن المحافظة ، والذى أشار إلى أنه تم عرض تقرير شامل على محافظ أسوان بنتائج أعمال اللجنة حيث وجه بتسيير سيارات مينى باص تابعة لإدارة النقل الداخلى للمحافظة بين الموقف الدولى بمنطقة كركر ومدينة أسوان لنقل الأخوة السودانيين لتلبية رغبة وطلب الجانب السودان ، موأن توفير خدمة نقل الركاب لموقف كركر البرى الدولى قد لاقت إستحسان وإشادة ملموسة من أعضاء الوفدين المصرى والسودانى على هذه المبادرة .

وأضاف ياسر حسنون أن إجتماعات الوفدين تكللت بالنجاح بتوقيع بروتوكول تعاون بين الدولتين لزيادة التبادل التجارى بينهما وتذليل الصعاب لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والهادف بين البلدين الشقيقين مصر والسودان .