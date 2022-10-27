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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمرو عبد الهادي يفضح الهارب أيمن نور وعلاقته بـ حزب الله

ايمن نور
ايمن نور

خيانة وكذب ووقيعة .. صفات العناصر الإرهابية الهاربة للخارج، الذين تتوالى فضائحهم على منصات السوشيال ميديا ودائما ما تكون نشر تلك الفضائح من داخلهم أنفسهم.

نشر الهارب عمرو عبدالهادى تغريدة جديدة يكشف فيها كذب الهارب أيمن نور.

كتب عمرو عبدالهادى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "المزوّر أيمن نور فى برنامج مدفوع من عبد الرحمن ابو ديه سئل هل لك علاقة بإيران فأجاب لم أقابل إيرانى صدفة بالشارع رغم انه كان ضيف حزب الله بلبنان وقابل نجاد فى القاهرة وصورته مع مسؤولى حزب الله والى الان لم يتكلم عن ثورة ايران .. اطعم الفم تعمى العين".

السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي أيمن نور حزب الله خيانة العناصر الإرهابية الهارب ايمن نور

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