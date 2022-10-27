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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب النووية تقترب.. الروس يبدأون بناء الملاجئ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بدأ الروس في بناء ملاجئ من القنابل في منازلهم مع تزايد المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ويتزايد الطلب على الملاجئ الشخصية، وفقًا للموقع الإخباري الروسي “66.RU”، الذي استشهد بشركات البناء المتخصصة في بناء المخابئ في المنازل.

وقالت شركة “كرومويل”، وهي شركة إنشاءات مقرها مدينة يكاترينبورج الروسية، إنها شهدت زيادة في الطلبات بشكل ملحوظ بعد أن أعلن بوتين عن أمر تعبئة جزئي في 21 سبتمبر.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تبني مخابئ تحت الأرض أو شبه مدفونة أو سطحية مصممة عادة لشخص أو شخصين. قال إنهم عادة ما يستغرقون حوالي ثلاثة أشهر.

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وأضافت أن الشركة تستخدم الرصاص والجرافيت والتيتانيوم والأسبستوس والبلاستيك المركب والبلوط والزان والصنوبر ومواد أخرى لبناء هذه المخابئ ، مشيرة إلى أنها توفر الحماية من الموجات الزلزالية من الزلازل والحرارة غير الطبيعية والانفجارات النووية والإشعاع.

ويعتمد السعر على الحجم ومدى تجهيز الملاجئ، حيث تتراوح التكاليف من مليون روبل إلى عشرة ملايين روبل.

وقالت الشركة إن ميزات القبو يمكن أن تشمل أنظمة التهوية وترشيح الهواء وأنظمة الاتصالات والأبواب السرية.

وقامت نائبة مجلس مدينة نوفوسيبيرسك، سفيتلانا كافرزينا، ببناء ملجأ من القنابل في قبو منزلها، وفقًا لموقع Sib.fm الروسي.

وقالت إنها ستخزن المياه في قبوها وتستخدمها “في حالة الطوارئ”.

فلاديمير بوتين بوتين روسيا حرب نووية

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