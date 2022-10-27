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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يريد المواجهة النووية.. روسيا تكشف سبب تجهيز كييف لـ القنبلة القذرة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قالت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن كييف قد تستخدم القنبلة القذرة للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية.

وحثت خارجية روسيا الغرب للتأثير على أوكرانيا لعدم المغامرة باستخدام القنبلة القذرة، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يريد أن يبدأ المواجهة النووية في العالم.

كشف مسئول كبير في وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها يمكن أن تصبح أهدافا مشروعة لروسيا إذا شاركوا في الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية، قوله إن "البنية التحتية شبه المدنية قد تكون هدفا مشروعا لضربة انتقامية".

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وقال فورونتسوف في الأمم المتحدة "إننا نتحدث عن تورط مكونات البنية التحتية الفضائية المدنية، بما في ذلك التجارية، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في النزاعات المسلحة".

وتسببت الحرب في أوكرانيا في مقتل عشرات الآلاف، وقوضت الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد كوفيد-19، وأثارت أخطر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
 

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