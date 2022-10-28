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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض التهاب البنكرياس.. تعرف عليها واحترس منها

التهاب البنكرياس
التهاب البنكرياس

 البنكرياس عبارة عن غدة طويلة ومسطحة تقع خلف المعدة في الجزء العلوي من البطن، ينتج البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم وهرمونات تساعد في تنظيم الطريقة التي يعالج بها جسمك السكر (الجلوكوز).

يمكن أن يحدث التهاب البنكرياس على شكل التهاب حاد في البنكرياس،  مما يعني أنه يظهر فجأة ويستمر لعدة أيام، يصاب بعض الأشخاص بالتهاب البنكرياس المزمن ، وهو التهاب البنكرياس الذي يحدث على مدار سنوات عديدة.

تتحسن الحالات الخفيفة من التهاب البنكرياس بالعلاج ، لكن الحالات الشديدة يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

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 أعراض التهاب البنكرياس


قد تختلف علامات وأعراض التهاب البنكرياس حسب النوع الذي تعاني منه، تتضمن علامات التهاب البنكرياس الحاد وأعراضه ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن
ألم في البطن يمتد إلى ظهرك
الرقة عند لمس البطن
حُمى
سرعة النبض
غثيان
التقيؤ
تتضمن علامات التهاب البنكرياس المزمن وأعراضه ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن
ألم في البطن يزداد سوءًا بعد تناول الطعام
فقدان الوزن دون محاولة
براز دهني كريه الرائحة (إسهال دهني)

التهاب البنكرياس

أسباب التهاب البنكرياس


يحدث التهاب البنكرياس عندما يتم تنشيط الإنزيمات الهضمية أثناء وجودها في البنكرياس ، مما يؤدي إلى تهيج خلايا البنكرياس والتسبب في حدوث التهاب.

مع النوبات المتكررة من التهاب البنكرياس الحاد ، يمكن أن يحدث تلف للبنكرياس ويؤدي إلى التهاب البنكرياس المزمن، قد يتشكل النسيج الندبي في البنكرياس ، مما يؤدي إلى فقدان الوظيفة، يمكن أن يؤدي ضعف أداء البنكرياس إلى مشاكل في الهضم ومرض السكري.

تشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

حصى في المرارة
إدمان الكحول
أدوية معينة
ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم (فرط شحوم الدم)
ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، والذي قد يكون ناتجًا عن فرط نشاط الغدة الجار درقية (فرط نشاط جارات الدرقية)
سرطان البنكرياس
عملية جراحية في البطن
التليف الكيسي
عدوى
إصابة في البطن
بدانة
صدمة
يمكن أن يؤدي تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار (ERCP) ، وهو إجراء يستخدم لعلاج حصوات المرارة ، إلى التهاب البنكرياس.

في بعض الأحيان ، لا يتم العثور على سبب لالتهاب البنكرياس مطلقًا. يُعرف هذا باسم التهاب البنكرياس مجهول السبب.

المصدر: mayoclinic

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