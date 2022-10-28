عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صحفة، تزعم أنها تابعة لكلية البنات جامعة عين شمس وتطلب من الطالبات أموالا.

وأكدت الدكتورة أميرة سويف، على عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية والرجوع إلي إدارة الكلية في أي وقت.

 

ونشرت كلية البنات جامعة عين شمس فيديو توضيحيا، مؤكدة أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتسجيل الطالبات والطريقة الوحيدة لدفع المصروفات لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس 
أى طريقة أخرى الكلية غير مسئولة عنها اضغط هنا لمعرفة الطريقة.

txt

وصلت للسجاير.. فيديو صادم لطالب يدخن داخل الفصل| شاهد

txt

عميد زراعة عين شمس: مصر في المرتبة التاسعة عالميا في إعادة تدوير المخلفات

txt

غدا .. انطلاق ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس

txt

ورشةHow to start a start up؟لوحدة الابتكار ورياد الأعمال بتربية نوعية عين شمس

txt

مسابقات مقالية عن التغيرات المناخية بزراعة عين شمس

txt

قرارات جديدة لرئيس جامعة عين شمس بشأن تعيينات في 4 كليات |تفاصيل

txt

ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس السبت المقبل

txt

طلاب هندسة عين شمس يفوزون بالمركز الثاني بأسبوع القاهرة للمياه

txt

انتهاء المؤتمر السنوى لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس

txt

الاتجاهات الحديثة والمستقبلية في نظم المعلومات الجغرافية بآداب عين شمس

وكان قد شهد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فاعليات " مبادرة اطمن " بكلية البنات للآداب و العلوم و التربية بحضور الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومسؤول لجنة التدريب و المستشار  أحمد بيومى عضو مجلس الشيوخ الأسبق والدكتورة  فيروز  حسن منسق الندوة واستشاري دعم المرأة بكلية البنات.


بإشراف من وحدة دعم المرأة الدكتورة.صفاء حسني عضو لجنة الشباب في المجلس القومي للمرأة ،الدكتور سوزان محمد المهدي بكلية البنات وعضو لجنة دعم الفتاة بالكلية،أماني عبد العال اخصائي نفسي إكلينيكي استشاري مدربات الويندو بوحدة دعم المرأة، مريم نادر إيميل مدير التطوير والتعلم بجمعية مطمن ولفيف من أساتذة الكلية والطالبات.

 

حيث أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى مبادرة " اطمن " والتي استضافت أولى فعالياتها كلية الحقوق جامعة عين شمس وذلك  ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية تستضيفها كليات الجامعة على مدار العام الدراسي وتهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية مواجهة العنف في الأماكن العامة  والتي تنظمها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.  

 

حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود حديثه لطالبات الكلية مؤكداً أهمية وضرورة وعى الطالبات بكل حقوقهن المادية والمعنوية و واجباتهن و كيفية حمايتها والدفاع عنها بالسبل الرسمية والمشروعة لأن الوعى بالحقوق والواجبات هى الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمع آمن واعى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

لتعويض غياب الونش.. خيارات دفاعية لتأمين الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

34 مليار دولار في 6 أشهر.. الإمارات تسجل فائض قياسي بالنصف الأول من 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ