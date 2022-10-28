سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صحفة، تزعم أنها تابعة لكلية البنات جامعة عين شمس وتطلب من الطالبات أموالا.

وأكدت الدكتورة أميرة سويف، على عدم الانسياق وراء الصفحات الوهمية والرجوع إلي إدارة الكلية في أي وقت.

ونشرت كلية البنات جامعة عين شمس فيديو توضيحيا، مؤكدة أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتسجيل الطالبات والطريقة الوحيدة لدفع المصروفات لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس

أى طريقة أخرى الكلية غير مسئولة عنها اضغط هنا لمعرفة الطريقة.

وكان قد شهد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فاعليات " مبادرة اطمن " بكلية البنات للآداب و العلوم و التربية بحضور الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومسؤول لجنة التدريب و المستشار أحمد بيومى عضو مجلس الشيوخ الأسبق والدكتورة فيروز حسن منسق الندوة واستشاري دعم المرأة بكلية البنات.



بإشراف من وحدة دعم المرأة الدكتورة.صفاء حسني عضو لجنة الشباب في المجلس القومي للمرأة ،الدكتور سوزان محمد المهدي بكلية البنات وعضو لجنة دعم الفتاة بالكلية،أماني عبد العال اخصائي نفسي إكلينيكي استشاري مدربات الويندو بوحدة دعم المرأة، مريم نادر إيميل مدير التطوير والتعلم بجمعية مطمن ولفيف من أساتذة الكلية والطالبات.

حيث أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى مبادرة " اطمن " والتي استضافت أولى فعالياتها كلية الحقوق جامعة عين شمس وذلك ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية تستضيفها كليات الجامعة على مدار العام الدراسي وتهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية مواجهة العنف في الأماكن العامة والتي تنظمها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.

حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود حديثه لطالبات الكلية مؤكداً أهمية وضرورة وعى الطالبات بكل حقوقهن المادية والمعنوية و واجباتهن و كيفية حمايتها والدفاع عنها بالسبل الرسمية والمشروعة لأن الوعى بالحقوق والواجبات هى الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمع آمن واعى.