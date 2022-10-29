الحلاني يغنى لجبال الشام والعطافي يستلهم الماضي وصابرين النجيلي تتألق بمهرجان الموسيقى العربية

انقضت الليلة التاسعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وجاءت بمذاق جبل الشام ، فعلى مسرح النافورة وبقدرات صوتية فائقة قدم النجم عاصى الحلانى بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي مجموعة من اعماله الخاصة التى بثت الحيوية فى ارجاء المسرح وتجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف كان منها بحبك وبغار ، وانى مارق مريت ، غالي ، القرار ، أدمنت هواكي ، الهوا طاير ، قولى قولى ، احكى لحبيبى ، مالى صبر ، زعلان منك يا دنيا ، ضحكة حبيبي ، ضلي معي ، وإن كان عليا ، ست الستات ، موال هواره الى جانب سواح ، ميل واسقيني واحلف بسماها التى شاركه الجمهور اداءها .

قبله استلهم الفنان امجد العطافى مؤلفات زمن الفن الجميل وقدم منها الحلو حياتى ، مش كفاية ، ومش عينه الى جانب عدد من اعماله الخصة التى قام بتلحينها وغنائها هى صابر وراضى ، ما تقولوا له وكلنا مجاريح .

كما ظهرت المطربة صابرين النجيلى فى شخصية الفنانة القديرة نجاح سلام واتقنت أداء عدد من اعمالها كان منها يعنى وبعدين ، برهوم حاكينى ، الشاب الأسمر ويا اغلى اسم فى الوجود .

وعلى المسرح الخارجى قدم أوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

واستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " حفلا الفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، سبقها فاصلا لنجوم الاوبرا سعيد عثمان ، أحمد عصام وسامح منير .

واحتضن مسرح اوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير احمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة المنشدين حاتم زايد ، محمد الجزار ، إبراهيم فاروق وحسام صقر .