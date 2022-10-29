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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

اليسا
اليسا

أحيت الفنانة اليسا حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فى المملكة العربية السعودية ، ضمن فاعليات موسم الرياض . 

وقدمت اليسا فى الحفل عدد من الاغاني التى الهبت حماس الجمهور ، كما حرصت على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وغنت لها أغنية مشاعر .

وقالت اليسا خلال الحفل : أقدم تحية لـ شيرين وأدعمها من خلالكم بـ أغنية ونقولها لها إننا بنحبك وبتمنى ترجع لينا لأنه إنتي فنانة مهمة، وموقفك مش فظيع، وإحنا لازم نقف بجانبك.

وظهرت اليسا برفقة الفنانة هيفاء وهبي داخل كواليس الحفل ، حيث حرصت على أحتضانها قبل الصعود الى المسرح . 

وكانت قد أكدت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، مما يجعلها تكثف من طرح العديد من الأغاني الرومانسية، التي كان أخرها أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.

وأضافت إليسا من خلال برنامج عرب وود، أنها بالفعل تعيش فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، قائلة: “نعم أنا أحب جديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري”.

وتابعت إليسا خلال لقائها أنها تحضر حاليًأ لألبومها الجديد، حيث انتهت من تسجيل عدد كبير من أغاني الألبوم استعدادا لطرحه بعد مونديال كأس العالم.

وعن حفلاتها القادمة أكدت إليسا أنها  تعاقدت على إحياء مجموعة من الحفلات فى العديد من الدول المختلفة أبرزها السعودية والكويت وقطر، ثم بعد ذلك تستأنف العمل على ألبومها الجديد.

إليسا الكويت المملكة العربية السعودية هيفاء وهبي سعد لمجرد

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