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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة بدون لحوم.. أحلى من المحلات

مكرونة بالصلصة
مكرونة بالصلصة

مكرونة بالصلصة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص من تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من الأطباق، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بأقل المكونات.

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مقادير مكرونة بالصلصة


٥كيلو مكرونة اسباجيتي مسلوقة
5كيلو مكرونة مقصوصة مسلوقة 
(لعمل الصلصة)
5كيلو بصل جوليان محمر
٥كيلو طماطم مسبكة
3برطمان صلصة
زيت
سكر
سبع بهارات
كمون
شطة
ملح
فلفل أسود 

 

 مكرونة بالصلصة


طريقة تحضير مكرونة بالصلصة


في حلة ساخنة جداً على النار نضع القليل من السكر ونتركه حتى يتكرمل ثم نضيف  زيت تحمير البصل ثم نضع الصلصة ونقلب ثم نضيف التوابل كلها ونقلب ثم نضيف الطماطم المسبكة والبصل المحمر "بعد فرمه في الكبة جيداً" ونقلب جيداً ونتركها حتى تتسبك ثم نضعها على المكرونة وتقدم وصحتين وهنا.

 

مكرونة بالصلصة مقادير مكرونة بالصلصة الشيف نونا طريقة تحضير مكرونة بالصلصة مكرونة

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