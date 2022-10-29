طريقة عمل مكرونة بالصلصة بدون لحوم.. أحلى من المحلات

مكرونة بالصلصة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص من تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من الأطباق، فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بأقل المكونات.



مقادير مكرونة بالصلصة



٥كيلو مكرونة اسباجيتي مسلوقة

5كيلو مكرونة مقصوصة مسلوقة

(لعمل الصلصة)

5كيلو بصل جوليان محمر

٥كيلو طماطم مسبكة

3برطمان صلصة

زيت

سكر

سبع بهارات

كمون

شطة

ملح

فلفل أسود

مكرونة بالصلصة



طريقة تحضير مكرونة بالصلصة



في حلة ساخنة جداً على النار نضع القليل من السكر ونتركه حتى يتكرمل ثم نضيف زيت تحمير البصل ثم نضع الصلصة ونقلب ثم نضيف التوابل كلها ونقلب ثم نضيف الطماطم المسبكة والبصل المحمر "بعد فرمه في الكبة جيداً" ونقلب جيداً ونتركها حتى تتسبك ثم نضعها على المكرونة وتقدم وصحتين وهنا.