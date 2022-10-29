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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشرف رشاد يشهد مراسم قرعة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة.. صور

أشرف رشاد
أشرف رشاد

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس لحزب “مستقبل وطن” ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مراسم إجراء قرعة دوري “مستقبل وطن” في نسخته الرابعة، بحضور المهندس أحمد صبري، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب، والمهندس محمد عمار، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب.

كما شارك في حفل المراسم، مندوبو الفرق المشاركة في البطولة، والبالغ عددها 32 فريقًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتفصلنا أيام قليلة عن ختام فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، أقوى البطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، حيث إن مسابقة الدورى العام هذا الموسم لها مذاق خاص، وينتظر درع دوري مستقبل وطن فارسه.

وكان حزب مستقبل وطن، أطلق صافرة انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى "مستقبل وطن لكرة القدم" في موسمه الرابع بجميع المحافظات، والذى أعلن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، انطلاقه رسميًا في 5 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة شهرين.

وانطلقت فعاليات دورى مستقبل وطن السنوى بنسخته الرابعة، مستهدفا أكبـر عـدد مـن الشـباب من سن 18 حتى 35 في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية وصولا لكل قرى ونجوع وشياخات مصر، وتحصد المراكز الأربعة الأولى جوائز قيمة، حيث يحصل المركز الأول على ميداليات ودرع و500 ألف جنيه، والمركز الثانى ميداليات و250 ألف جنيه، والثالث ميداليات و150 ألف جنيه، والرابع شهادات تقدير ومائة ألف جنيه.

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