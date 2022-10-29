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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق دورى تنس الطاولة لطلبة المرحلة الثانوية البنين بالعريش

مباراة تنس الطاولة
مباراة تنس الطاولة بين طلاب المدارس بسيناء

نظمت إدارة  العريش التعليمية محافظة شمال سيناء، بطولة تنس الطاوله بين الطلبة على مستوى مدارس المرحلة الثانوية بنين، بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش تحت رعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومني ابو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية. 

   ٤ مراكز متقدمة

شارك في البطولة مدارس  الثانوية بنين علي مستوي الإداره  التعليمية بالعريش..وقد حققت مدرسه الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين   ٤ مراكز متقدمة ضمن الخمسة الأوائل حيث جاءت نتيجه البطوله كما يلي : 

المركز الأول / مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين
المركز الثاني/ مدرسة الشهيد عمرو شكرى 
المركز الثالث/ مدرسة الشهيد عمرو شكرى 
المركز الرابع /مدرسة الشهيد محمد ابراهيم سليمان
المركز الخامس/ مدرسة عماد الدين الثانوية 
المركز السادس /مدرسة الشهيد عمرو شكرى .

واشرف علي تنفيذ البطولة كل من: موجه المرحله كابتن جورج فايز فهمى ، و الموجه الأول  طلال هلال.

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سيناء تنس الطاولة دوري الثانوية طلبة

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