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دراسات اقتصادية لإنتاج وتصنيع ثمار نخيل البلح في شمال سيناء|رسالة دكتوراه بالعريش

رسالة دكتوراه حول
رسالة دكتوراه حول إنتاج وتصنيع ثمار نخيل البلح

ناقش الباحث محمد حسين حجازي، رسالة دكتوراه الفلسفة بقسم الاقتصاد والتنمية الريفية بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش، شمال سيناء،  تخصص “اقتصاد زراعي”، وعنوان الرسالة “دراسات اقتصادية لإنتاج وتصنيع ثمار نخيل البلح في شمال سيناء”.
 

لجنة المناقشة 

وضمت لجنة الإشراف الدكتور رجب محمــد حفني، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كلية العلـــوم الزراعيــة البيئيــة بجامعة العريش، والدكتور رياض إسماعيل رضوان، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، والدكتور محمد أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.

فيما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور  على أبو ضيف محمد مطاوع (ممتحنا خارجيا ورئيسا)، 
أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر - كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والدكتور وليد عمر عبد الحميد نصار (ممتحنا خارجيا وعضوا)، أستاذ  الاقتصاد الزراعى- كلية الزراعة - جامعة المنصورة، والدكتور رجب محمـد حفني (عن لجنة الإشراف)، أستاذ الاقتصاد الزراعي – كلية العلـــوم الزراعيــة البيئيــة بجامعة العريش، والدكتور رياض إسماعيل رضوان (عن لجنة الإشراف)، أستاذ الاقتصاد الزراعي - كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش ، والدكتور محمد أحمد السيد (عن لجنة الإشراف)، أستاذ الاقتصاد الزراعي - كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش.
 

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