محافظ كفر الشيخ : الرقابة الشعبية مطلوبة في مواجهة محتكري السلع.. فيديو

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أي محاولة لزيادة الأسعار في الأسواق بالمحافظة، ويراقب الأسواق من جشع بعض التجار.



وقال جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الرقابة الشعبية مطلوبة في مواجهة محتكري السلع.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن مباحث التموين تراقب الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية أو محتكريها.

موسم الأمطار الشديدة.

وأشار جمال نور الدين إلى أن نطبق بدء إجراءات احترازية لمواجهة موسم الأمطار الشديدة، مؤكدا أن هناك سيناريو إدارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه، وإخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح المياه بسرعة وإتقان.

