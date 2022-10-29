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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورابطة الصحفيين ينعيان أشرف مصباح

الزميل أشرف مصباح
الزميل أشرف مصباح

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشي، الكاتب الصحفي أشرف مصباح بجريدة وطني التابعة للمجلس الأعلى للصحافة، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
 

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وفي سياق متصل، نعت رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، أشرف مصباح مراسل جريدة وطني عضو رابطة الصحفيين، الذي توفي اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم، إن أشرف مصباح كان صحفياً متميزاً وملتزماً كما كان يتميز بحسن الخلق، ويسعى لقضاء حوائج الناس ورعاية الأيتام من خلال الجمعية الخيرية التي كان وكيل لها. 

واختتم البيان بدعوة الله -سبحانه وتعالى-  أن يتغمد الزميل بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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