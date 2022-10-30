وكيل الوزارة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس دمياط

تفقد اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرستي المنتزة الابتدائية المشتركة ومدرسة المنتزة الإعدادية بنات.

بدأ “وكيل الوزارة” جولته بزيارة مدرسة المنتزة الإعدادية بنات، متفقدا الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، علي أهمية تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء.

وانتقل "وكيل الوزارة" الي مدرسة المنتزة الابتدائيةالمشتركة، حيث تفقد فصول المدرسة واطمأن علي انتظام الدراسة وناقش الطلاب فيما تم دراسته من المنهج الدراسي المقرر وقامت إحدى الطالبات الإذاعة المدرسية بعمل حوار صحفي.

وأكد وكيل الوزارة علي مديرة المدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم من خلال تعديل السلوكيات من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة وذلك بتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في “رؤية مصر 2030” في المرحلة القادمة.

وخلال جولته شدد "عبد الرؤوف" على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب.

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