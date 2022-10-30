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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يوجه بتوفير منافذ لمصانع الشركات...

أكد دعمه لقطاع الصناعة.. محافظ الغربية يستمع لمطالب عمال الغزل والزيت والصابون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 أكد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن قطاع الصناعة هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى تقديم الدعم اللازم للمصانع الواقعة في نطاق الغربية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. 

جاء ذلك خلال جولة المحافظ مساء اليوم، برفقة محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، لتفقد مصانع شركتي طنطا للزيوت والصابون والدلتا للغزل والنسيج بطنطا، لمتابعة سير العمل داخل المصانع والاستماع إلى آراء العمال والاطمئنان على توافر المنتجات وتذليل أي معوقات بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

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بدأت الجولة بتفقد مصانع شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، وكان في استقبال محافظ الغربية رئيس وحدة الدلتا للغزل والنسيج المحاسب فؤاد محمد، والذي اصطحبه في جولة داخل مصانع الشركة الثلاثة، وتابع المحافظ مصنع غزل 1 و2 و3 والمقامين على مساحة ٤٤ فدان، لإنتاج كافة أنواع المفروشات الوبرية.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم وضع خطة من خلال وزارة قطاع الأعمال تتضمن إحلال وتجديد مصنع ١ ، بدأت بتكهين الماكينات القديمة واستبدالها بطراز أحدث من مصانع دمياط وكفر الدوار وشركة السيوف، كما تشمل الخطة في المرحلة الثانية زيادة القدرة الإنتاجية.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد مصانع شركة طنطا للزيوت والصابون حيث اصطحب المهندس إبراهيم خطاب رئيس الشركة، المحافظ في جولة داخل مصانع الشركة، بدأت بتفقد مصنع إنتاج المياه المعدنية، والذي يقوم بإنتاج ٥ آلاف كرتونة يوميا إلى جانب ٥٠٠ قارورة في الساعة، وأشاد المحافظ باستخدام أحدث الوسائل لإخراج  زجاجة مياه معدنية نقية.

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كما تفقد رحمي مراحل تصنيع الزيت داخل مصنع إنتاج الزيوت، بداية من استخلاص الزيوت من فول الصويا واستخراج الكسب والقشرة للأعلاف، نهاية بمراحل تعبئة الزيت وتغليفه، حيث يتم استخراج ٤٠ طن زيت خام يوميا من  ٢٠٠ طن بذرة.

 واختتم المحافظ الجولة داخل المصنع بتفقد منتجات الشركة من الصابون، والمسحوق، وملمع زجاج، والمعطرات ، والصابون السائل والمطهرات.

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وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لآراء العمال ورؤساء القطاعات داخل المصانع، واعداً إياهم بالجولات المستمرة لإزالة أي عقبات بالتنسيق مع مجالس الإدارات، كما وجه العمال الشكر لمحافظ الغربية على زياراته المتكررة للمصانع.

ووجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا بتوفير منافذ بيع لمنتجات الشركتين والاستعانة بمنتجاتهما خلال المعارض الدورية التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز والمدن والأحياء.

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الغربية محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي طنطا القيادة السياسية الدكتور طارق رحمي حياة كريمة عبد الفتاح السيسي

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