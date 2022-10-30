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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لتوطين الصناعة.. كيف نهض التعليم الفني في عهد الرئيس السيسي

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن التعليم الفنى يحظى بأهمية كبرى من قبل القيادة السياسية  لما له من أهمية فى الاقتصاد والصناعة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تحركت سريعا لتطوير التعليم الفني.

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد  أن الدولة المصرية  تسعى دائما إلى التميز في كافة القطاعات حيث تم إنشاء تخصصات يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع اختلف في التعليم الفني، وزاد الطلب على دخوله.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أن عددا كبيرا من طلاب الشهادة الإعدادية لجأ إلى مدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية التي توفر عدد كبير من المميزات التي تساعد الطالب علي الحصول علي وظيفة وتدريب أثناء الدراسة بعائد مادي. 

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وقال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن  فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية جاءت أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، مؤكدا أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب القيادة السياسية .

 

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل  على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل.

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة الي أنه المدارس تعمل على إعداد خريجين ذوي مستوى علي من المهارات العالية علي احدث المعدات العالمية وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

 

وتابع أستاذ المناهج  إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تعمل على تطبيق المعايير الدولية وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية لافتا أن المدارس التكنولوجية هدفها الأساسي سد حاجات سوق العمل عبر تدريب الطلاب وتدريبهم بهدف اكتساب المهارات والقدرات التي تسد الثغرات في سوق العمل، والارتقاء بالمستوى المهني للصناعات

 

جامعة عين شمس أستاذ المناهج القيادة السياسية الاقتصاد الصناعة وزارة التربية والتعليم Jobs Education

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