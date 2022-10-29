خبير يزف بشرى سارة في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية قادرة على حل أي أزمة خاصة تتعلق بالأمن الغذائي ، وسيتم توفير كل ما يخص مستلزمات الدواجن .

بشرى سارة بشأن الدواجن والبيض

وأكد الدكتور أحمد جلال ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن من المتوقع سوف يحدث استقرار في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة ، ولم نرى زيادة خلال الفترات القادمة واستقرار أسعار الدواجن في الأسواق .

وأوضح الدكتور أستاذ تربية ووراثة الدواجن أن أسعار البيض تنهار في الأسواق ولأول مرة منذ أيام ينخفض إلى هذا السعر في الأسواق المصرية .

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم



لأول مرة منذ أيام هبطت أسعار كرتونة البيض من 80 جنيها و 90 جنيها في بعض المناطق إلى 75 جنيها في كثير من المحلات والسوبر ماركت والبقالة في كثير من المناطق.

70 جنيها

وسجلت أسعار البيض الأبيض في منافذ وزارة الزراعة 70 جنيها مقابل الكرتونة الواحدة التي تضم 30 بيضة ، وذلك أصبح منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

أسعار كرتونة البيض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر، فسجل سعر الكرتونة في منافذ وزارة الزراعة 72 جنيها للواحدة، أما البيض البلدي فيتراوح بين 78 و80 جنيهًا.

استقرار أسعار الدواجن اليوم

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الأحد، حيث استقرت أسعار الدواجن وذلك عقب ارتفاع فى سعر الكيلو بالمزارع ليتراوح بين 34 إلى 35 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.



سعر الفراخ البيضاء 35 جنيها، سعر الساسو 46 جنيها، والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 24 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.