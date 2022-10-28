عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: لولا الرئيس السيسي ما شهدنا تطورا في قطاع التعليم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان  يحتاج إلى عقود كثيرة ولكن القيادة السياسية الرشيدة تسابق الزمن في مختلف المجالات.

 

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغا بقطاع التعليم لافتا أن إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم لم يمكن حصرها في خبر أو تقرير  واحد فقط ولكن يحتاج إلى كتب للتحدث باستفاضة لمعرفة ما حدث في التعليم في مصر في عهد الرئيس السيسي قائلا “  لولا الرئيس السيسي ما شهدنا تطور في قطاع التعليم ”

 

وأضاف الخبير التربوي أن الدولة بدأت تطوير التعليم من المراحل الأساسية وهي من الصف الاول الابتدائي حتي الخامسة وفقا معايير عالمية حيث تم انشاء العديد من المدارس " المدارس التطبيقية التكنولوجيا  . المدارس اليابانية. مدارس steem .المدارس الفنية وغيرها من المدارس التي تم إنشاؤها .

txt

جامعة عين شمس في أسبوع.. حصاد جوائز مسابقة الفرعون الذهبي 100 عام من التاريخ.. طلاب الهندسة يفوزون بالمركز الثاني بأسبوع القاهرة للمياه

txt

لدفع الابتكار.. تعزيز التعاون بين جامعتي عين شمس وأريزونا الأمريكية

txt

سبوبة الرحلات.. صفحة وهمية تحمل اسم كلية وجامعة عين شمس تحذر

txt

وصلت للسجاير.. فيديو صادم لطالب يدخن داخل الفصل| شاهد

txt

عميد زراعة عين شمس: مصر في المرتبة التاسعة عالميا في إعادة تدوير المخلفات

txt

غدا .. انطلاق ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس

txt

ورشةHow to start a start up؟لوحدة الابتكار ورياد الأعمال بتربية نوعية عين شمس

txt

مسابقات مقالية عن التغيرات المناخية بزراعة عين شمس

txt

قرارات جديدة لرئيس جامعة عين شمس بشأن تعيينات في 4 كليات |تفاصيل

txt

ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس السبت المقبل

وأشار الدكتور تامر شوقي الي  منصة بنك المعرفة المصري  إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم.

 

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن التعليم الفني أصبح منافسا قويا للثانوية العامة ويعد بديلا جيدا مما يضمن وظيفية مستقبلية للخريجين من المدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وأضاف الخبير التربوي بجامعة عين شمس أن إدخال التصحيح الالكتروني بالثانوية العامة الي يمنع الاخطاء البشرية التي كانت تحدث في الماضي ووضع أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين .

 

وتابع الخبير التربوي أن تم التوسع في الجامعات المصرية بشكل ملحوظ و إنشاء جامعات اهلية وتكنولوجية وخاصة ودولية بمواصفات عالمية بالإضافة الي الاهتمام بالبحث العلمي بالجامعات المصرية .

 

واشاد الدكتور تامر شوقي بالانجازات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث إنشاء الطرق والكباري والمدن والمستشفيات والجامعات والمدارس مؤكدا أن مصر لديها بنية تحتية قوية . 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

بسبب لعب كرة القدم.. طالب يشرح جسد 2 من زملائه بالبساتين

طلب خاص من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر |تفاصيل

حجازي لوفد اليونسكو: نسعى لأن يصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار

إذا ضاقت بهم الدنيا قسموا أموالهم.. من هم الأشعريون الذين أثنى عليهم النبي؟

شراء وحدات سكنية وسيارات.. صاحب محل مصوغات يغسل 20 مليون جنيه

يتم تطبيقه اليوم.. مصر تواجه تحدي الدولار بقانون جديد لجذب العملة الصعبة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

بالفستان الأبيض.. شاهد إطلالة شيري عادل في عقد قرانها

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ