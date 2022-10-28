خبير: لولا الرئيس السيسي ما شهدنا تطورا في قطاع التعليم

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة ولكن القيادة السياسية الرشيدة تسابق الزمن في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغا بقطاع التعليم لافتا أن إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم لم يمكن حصرها في خبر أو تقرير واحد فقط ولكن يحتاج إلى كتب للتحدث باستفاضة لمعرفة ما حدث في التعليم في مصر في عهد الرئيس السيسي قائلا “ لولا الرئيس السيسي ما شهدنا تطور في قطاع التعليم ”

وأضاف الخبير التربوي أن الدولة بدأت تطوير التعليم من المراحل الأساسية وهي من الصف الاول الابتدائي حتي الخامسة وفقا معايير عالمية حيث تم انشاء العديد من المدارس " المدارس التطبيقية التكنولوجيا . المدارس اليابانية. مدارس steem .المدارس الفنية وغيرها من المدارس التي تم إنشاؤها .

وأشار الدكتور تامر شوقي الي منصة بنك المعرفة المصري إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن التعليم الفني أصبح منافسا قويا للثانوية العامة ويعد بديلا جيدا مما يضمن وظيفية مستقبلية للخريجين من المدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وأضاف الخبير التربوي بجامعة عين شمس أن إدخال التصحيح الالكتروني بالثانوية العامة الي يمنع الاخطاء البشرية التي كانت تحدث في الماضي ووضع أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين .

وتابع الخبير التربوي أن تم التوسع في الجامعات المصرية بشكل ملحوظ و إنشاء جامعات اهلية وتكنولوجية وخاصة ودولية بمواصفات عالمية بالإضافة الي الاهتمام بالبحث العلمي بالجامعات المصرية .

واشاد الدكتور تامر شوقي بالانجازات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث إنشاء الطرق والكباري والمدن والمستشفيات والجامعات والمدارس مؤكدا أن مصر لديها بنية تحتية قوية .