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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للتقديم بمنح الدراسة في صربيا .. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهورية صربيا بالقاهره بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

وأوضحت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي أن آخر موعد للتقديم اليوم 31 أكتوبر 2022.

واشارت إلى أن قوائم مؤسسات التعليم العالى فى بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى سادأكاديميات وكليات الدراسات المهنية التى أسستها جمهورية صربيادعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 فى إطار مشروع العام صربيا معلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيااستمارة التقديم .

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على الروابط الالكترونية  التالية :

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file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Call.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Application%20Form.pdf

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كما أكدت الإدارة أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي البحث العلمي سفارة جمهورية صربيا بالقاهره جمهورية مصر العربية مصر Jobs Education

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