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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر: معظم من يؤدون الراب لا يقولون المقامات بشكل صحيح.. فيديو

حلمي بكر
حلمي بكر

علق الموسيقار الكبير حلمي بكر، على قرار نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بوقف مطربي الراب، قائلاً: "الراب مثل المهرجانات؛ ومعظم من يجيد هذا الفن لا يقول المقامات بشكل صحيح، وجزء من هؤلاء من الممكن أن يحصلوا على تصريح من نقابة الممثلين، للقيام بدور يخدم الدراما، ولكنه يغني بشكل منفرد وهذا أمر مفروض".

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وأضاف "بكر"، خلال حواره ببرنامج "من غير استئذان"، الذي يقدمه الإعلاميان شيماء حافظ وعمر أنس، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصف الثاني من المطربين مثل علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح كانوا من المؤهلين للصعود للصف الأول، ولكن عندما توقف بعضهم عن العمل لمدة طويلة، قام بالدخول إلى المهرجانات، وبذلك ارتكبوا جريمة.

وأشار الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى أن أحد مطربي المهرجانات تطاول على الفنان هاني شاكر، قائلاً: "أنا مش بيعجبني صوته، هو إحنا روحنا لفين".

مصطفى كامل الموسيقيين مطربي الراب نقيب الموسيقيين الموسيقار الكبير حلمي بكر

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